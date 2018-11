Její bratr už pár měsíců dře na tanečním parketu: Uvidíme i Adélu Gondíkovou v dalším ročníku StarDance?

Adéla svého bratra Dalibora, který je v taneční soutěži, obdivuje. Michaela Feuereislová

Nejenže umí skvěle hrát, ale na divadelních prknech také zpívá a tančí. A právě tanec je jednou ze zálib, kterou Adéla Gondíková (45) sdílí se svým bratrem Daliborem Gondíkem (48). Herečka byla jednou z těch, kteří herce a moderátora k účasti ve StarDance přemluvili. Šla by ale do soutěže i ona sama?

„Oni asi počkají, až úplně zestárnu, až mi bude šedesát, abych byla v kategorii těch starších hereček, a pak mě osloví,“ zavtipkovala Adéla, která svému bratrovi v taneční soutěží velmi fandí. „Společenský tanec je hrozně náročný. Bratr mě opravdu překvapil. Tancujeme rádi, on má rytmus, hraje na bubny, takže je samozřejmě rytmicky velmi dobře založený. Ve škole nás tanec učili, má to v sobě, věděla jsem, že je pohybově zdatný, ale ten společenský tanec je tak něco jiného, je tam tolik protichůdných věcí, je to hrozně těžké, ale jde mu to,“ prozradila nám herečka.

„Když vidím Dalibora, tak nevím, zda bych do toho šla, musela bych si to hodně rozmyslet, protože je to časově náročné. Nedávno jsem prošla Tváří, která byla také časově náročná, a vím, co jsem pro to všechno musela zrušit a udělat, tak nevím, jestli bych to takhle zvládla. Musela bych to vědět dopředu,“ svěřila se Gondíková s tím, že už nyní má plný diář. Kromě stávajících představení bude totiž od jara vystupovat v muzikálu Kvítek mandragory.

„Teď už vím, že na příští rok na podzim mám nějaká představení, teď do června mám úplně plný diář a nabírám podzim a nevím, jestli bych mohla,“ prozradila Adéla na castingu v Divadle Broadway s tím, že svého bratra plně podporuje, a to i přesto, že si dost často stěžuje.

„Dalibor si pořád stěžuje, že mu to nejde. Teď ho bolí záda, tak řešil, že půjde na nějaké masáže. Říkala jsem mu, že musí chodit hlavně teple oblečený. Sice vrcholově sportuje, co se týče toho běhu, takže má plus v té fyzičce, a to mu pomáhá, ale tanec je pohyb, který nikdo z nich nedělal, proto je to pro všechny obrovská zátěž a prochází si tím stejně jako všichni ostatní. Ale překvapil mě hrozně, jak je šikovný. Myslela jsem, že vypadne jako první. Ne že bych ho podceňovala, ale letos tam jsou všichni stejně šikovní,“ dodala závěrem herečka. ■