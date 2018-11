Tipli byste si, že jí za rok bude 50? Blondýnka z Primy zhubla 16 kilo a vypadá skvěle

Reportérka TopStaru Andrea Ježková vypadá lépe než kdy předtím. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„S hubnutím jsem začala před rokem. Člověk si ani neuvědomí, jak plíživě ta kila přicházejí. A pak se najednou před zrcadlem vyděsí,“ svěřila nám Andrea, která zvolila oblíbenou, i když výživovými poradci na dlouhou dobu nedoporučovanou ketonovou dietu.

„Nebylo to tak hrozné, zvykla jsem si, a protože je zakázaný i veškerý alkohol, musela jsem prostě na společenských akcích odmítat i welcome drinky. Ale vyplatilo se. Celkem jsem zhubla šestnáct kilo a snažím se držet, abych to martýrium nemusela podstupovat znovu. Jen jsem musela utratit dost peněz za oblečení, všechno ze mě padalo,“ smála se blondýnka, která je matkou dvou dcer, z nichž jednu nedávno provdala. Na to ale rozhodně nevypadá. ■