Důležitý smysl v ohrožení. Bývalé hvězdě Tváře vážně hrozila operace

Zdraví pěkně potrápilo Milana Peroutku (28) při jeho charitativní cestě do Afriky . Hned po náročném letu do Pobřeží Slonoviny musel vyhledat lékaře kvůli bolesti ucha. Jak se zdá, nebyla to pouze nějaká banalita způsobená změnou tlaku v letadle.

„Ucho jsem si nechal vyšetřit už v Pobřeží Slonoviny, dostal jsem antibiotika a doufal jsem, že cestu zpátky zvládnu. Hned po příletu z Afriky jsem zamířil do pražského Motola, kde z ucha vůbec radost neměli,” svěřil se zpěvák, pro kterého je vzhledem k jeho profesi dokonalý sluch velmi důležitý.

Naštěstí se vše vyvíjí dobře. „Po poslední kontrole už mám dobré zprávy - operace nebude potřeba, jen teď ještě před spaním dobírám nějaké prášky. Takže musím zaklepat, že to snad dobře dopadlo,” svěřil se nám milan na premiéře filmu Bohemian Rhapsody, na kterou se velmi těšil.

„Queeni jsou legenda. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem na nich vyrostl, ale všechny písničky ve filmu jsem znal. Napadlo mě, že dneska se songy na internetu spíš koukají, než poslouchají, a teď se za nimi čím dál častěji vyráží do kina. Člověk má pocit, že s Freddiem stojí v posledních minutách filmu na pódiu a prožívá to s ním,” říká Peroutka, kterého snímek dojal. „V hodně situacích se navíc musí najít spousta kapel - neshody mezi členy, zasvěcené rady různých producentů, nevyzpytatelné publikum a umění nebát se vykročit z davu. Já se po nazkoušení několika představení zase Perutím naplno věnuju a k narozeninám v březnu si daruju naši debutovou desku. Čekají nás také videoklipy, koncerty a turné, jak to má být,” říká.

Peroutku čeká celá řada pracovních povinností. Příliš si neodpočine, ale nestěžuje si. „V listopadu a prosinci budu hrát často prince v show Tři oříšky pro Popelku. Je to takový hezký pohádkový předvánoční cirkus pro všechny a já jsem rád, že můžu být součástí, protože jsem o přání objevit se v pohádce už nějakou dobu v rozhovorech mluvil. Ale přiznám se, že teď mám nový herecký sen. Chtěl bych si zahrát člověka s nějakou duševní poruchou. Dokonce po dlouhé době koukám na seriál, který se dějem vrací před legendární film Psycho od Alfreda Hitchcocka, a naprosto hltám scénář a herecké výkony. Zašlo to tak daleko, že i v normálním životě si představuju, že jsem Norman Bates. Kolegy v divadle to trochu děsí, ale já si u toho i od toho Peroutky docela odpočinu. Je to dobrá terapie,” říká Milan Peroutka. ■