Exmanželka Bena Afflecka pár týdnů po rozvodu opět randí: Podívejte se na její nový objev

Jennifer už má za Bena náhradu. Profimedia.cz

I když manželství hollywoodských hvězd Bena Afflecka (46) a Jennifer Garner (46) nefungovalo už od roku 2015, soud ho definitivně ukončil teprve na počátku letošního října. Zatímco herec skončil v protialkoholní léčebně, jeho bývalka se pustila do nového vztahu.

Americká média vypátrala, že Jennifer Garner opět randí. Jejím novým objevem má být podnikatel John Miller. Informace o délce jejich vztahu se ale liší. Podle někoho je teprve v počáteční fázi, jiné zdroje tvrdí, že tvoří pár už půl roku.

Jennifer by tak byla zadaná už v době, kdy Bena odvezla do léčebny, kde bojoval se závislostí na alkoholu. „Chodí spolu na romantické večeře a navštěvují se i doma. John je úspěšný podnikatel. Určitě nemá zájem zviditelnit se vztahem s celebritou,“ píše web ET.

Ben se už také pokoušel navázat nový vztah. S producentkou Lindsay Shookus mu to ale nevyšlo a modelka Shauna Sexton ho měla přivést k alkoholu, takže se také neukázala jako vhodná partnerka.

Tohle je nový objev Jennifer Garner ■