Monika Absolonová to jako moderátorka nemá jednoduché: Takhle musela účinkující utěšovat po drsných urážkách

Monika Absolonová moderuje pořad O 10 let mladší. Video: archiv TV Nova

Teď už populární zpěvačka vyhlíží narození druhého miminka, ale ještě předtím, než kvůli mateřství omezila své pracovní povinnosti, natočila televizní pořad O 10 let mladší.

Monika Absolonová (42) v něm pomáhá lidem, kteří zanedbávali svůj zevnějšek a rádi by opět našli ztracené sebevědomí. Zpěvačka už před kamerou zažila ledacos, ale tolik emocí s ní pořádně zamávalo. Účinkující totiž na začátku pořadu projdou „veřejným zostuzením“.

První díl bude patřit manželům Gruberovým. Renata (52) a Jan (57) spolu žijí 25 let. Jejich vztah je plný lásky, ale trápí je, že jim lidé hádají vyšší věk. O tom se ostatně mohli přesvědčit i v televizi.

„Tipuji, že jí je tak pětašedesát. Vypadá otřesně,“ zaznělo při hodnocení veřejnosti na adresu Renaty. Jejímu partnerovi lidé hádali dokonce sedmdesát let. „Styděla bych se za něj, kdyby to byl můj partner,“ prohlásila jedna žena. Manželům tato slova vehnala slzy do očí. Monika Absolonová je ale podpoří a společně udělají pokrok. ■