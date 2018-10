Má snad přelámané kosti? Porotu Talentu šokoval hadí muž popírající lidskou anatomii

Marc Rifa Castillo Video: archiv FTV Prima

Když do show Česko Slovensko má talent dorazil dvaadvacetiletý Španěl, postaral se o nevšední zážitek. Se svým tělem totiž dokáže dělat věci jako přízraky z hororů.

Marc Rifa Castillo je mimořádně pružný. Jeho tělo popírá veškeré učebnice anatomie. Vypadá, jako kdyby prošel mučírnou, kde mu přelámali kosti a vykloubili končetiny. Tento Španěl ale po svém výkonu na pohotovosti neskončil. Opět se postavil na nohy a odešel bez jakéhokoliv zranění.

Jeho vystoupení je tak šokující, že porota nevěřila vlastním očím. Pohled na převrácené končetiny totiž není moc příjemný. Zatímco publikum trpělo při představě bolesti, Marc se usmíval. Pokud postoupí do dalšího výběru, těžko své číslo překoná. To už by musel jedině otočit hlavu o 180 stupňů. ■