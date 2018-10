Dřina na parketu se jí vyplácí: Daniela Šinkorová díky tanci zhubla už pár kilo a chlubí se neuvěřitelně štíhlýma nohama

Daniele se tancem formuje figura. Video: Česká televize

„Myslela jsem, že zhubnu daleko více. Ta dřina je opravdu obrovská a je to vrcholový sport. Ale zhubla jsem zatím tři kila, a to trénujeme skoro tři měsíce,“ svěřila se Daniela, která ale předvedla dlouhé a štíhlé nohy, za něž by některé ženy daly cokoliv. „Ale spíš se mi to tělo zpevňuje a rýsuje a za to vděčím Míšovi,“ řekla herečka, která trénuje s Michalem Padevětem.

Během prvního přenosu ji přijela podpořit sestra s maminkou až ze slovenské Nitry, při druhém kole je ale Daniela v hledišti neměla. „Maminka tady se mnou nemohla na přenosu tentokrát být, protože slavili v rodině svatbu, takže byli všichni tam. Ale v osm hodin už seděli u televize a dívali se. Byla tady moje nejlepší kamarádka a svědkyně na svatbě a také moje paní právnička, se kterou mám výborné vztahy a doufám, že ji ale nebudu nikdy potřebovat,“ řekla se smíchem Šinkorová. ■