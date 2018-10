Tenhle dekolt je nestárnoucí klasikou! Oblíbená sexbomba vypadala na prestižní akci skvěle

Carmen Electra Profimedia.cz

Carmen Electra (46) dorazila na akci amfAR Gala v úzkých šatech s výstřihem a okamžitě na sebe strhla veškerou pozornost. Přestože hvězdičce z Pobřežní hlídky je už 46 let, díky bujným silikonům a pravděpodobně i pár dalším vylepšením vypadá stále svěže.

Je těžko uvěřitelné, že tato prsatice si v minulosti tak málo věřila, že z konkurzů na různé role raději odcházela, než aby to zkusila. Přestože se nikdy nestyděla před lidmi tančit, jen číst před třídou referát pro ni byl v minulosti problém.

Sebevědomí jí nepřidal ani komentář Donalda Trumpa v roce 2005. Ten v pořadu The Howard Stern Show uvedl, že její prsa jsou strašná a vypadají jako dvě žárovky vystupující z těla. „Bylo to otřesné, začala jsem okamžitě volat všem známým a ptala se, jestli tak moje prsa opravdu vypadají,“ svěřila se v New York Times. Zdá se, že od té doby však přeci jenom nějaké sebevědomí nabrala a dnes už se za své umělé poprsí vůbec nestydí. ■