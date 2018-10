Tentokrát Alena Mihulová při natáčení netrpěla: Před kamerou se obešla bez paruky

Alena Mihulová Super.cz

Mihulová byla vděčná za to, že byla součástí tohoto filmu, který je vystavěný na účasti české basketbalové reprezentace na poválečném Mistrovství Evropy v Ženevě. „Vlastně k tomu ani nedokážu nic moc říct. Byl to velký zásah do mé duše. Ani jsem si nemyslela, že se někdy budu tak ráda cítit jako Češka,” uvedla dojatě po projekci Mihulová.

V poslední době se herečka velmi často objevuje v historických snímcích. „Já jsem za to ráda. Baví mě to a těší. Tyhle kostýmy a prostředí jsou hrozně vděčné,” svěřila se před kamerou.

Během takového natáčení musí herci ledacos strpět. Například ve filmu Anthropoid vytvořili maskéři herečce paruku. Ve Zlatém podrazu byla Mihulová ráda, že mohla točit se svými vlasy. „Bála jsem se, že ji zase dostanu, a byla jsem ráda, že jsem ji neměla. Po té zkušenosti s Anthropoidem, kdy jsem v paruce strávila asi dvanáct hodin, bych to neopakovala,” říká Alena Mihulová. ■