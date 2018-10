"Starou bábu" z Jiřiny Bohdalové (87) do nového filmu museli udělat: V roli opuštěné důchodkyně ji nepoznáte

Jiřina Bohdalová pod rukama maskérů zestárla. Michaela Feuereislová

Roli důvěřivé důchodkyně v psychothrilleru napsal scenárista Marek Epstein Bohdalové přímo na tělo. "Je to pro mě pan autor, stejně jako byl Jiří Hubač. Loni za mnou přišel v Karlových Varech a u baru mi naznačil, že mu něco brouzdá hlavou, ale abych na to moc nespoléhala. A já trpělivě čekala, na to, jak jsem běžně netrpělivá, a dočkala jsem se. A letos skoro na mé narozeniny s tímhle velkým dárkem přišel. Komu se to stane, v mých letech?" řekla Super.cz Bohdalová.

Jejím filmovým partnerem je o více než generaci mladší Kryštof Hádek. "Ne, že bych na něj sama přišla. Přišel na něj režisér Strach, ale v momentě, kdy vyslovil jeho jméno, tak jsem věděla, že je to on. Nikdo jiný by to zahrát nemohl. Je vynikající herec, navíc má charisma a vypadá furt mladě, což je bezvadné. Vybrala jsem si ho a jsem spokojená a šťastná, že to vzal," dodala herečka, kterou po dlouhé době uvidíme v jiné než v komediální poloze.

Na svůj věk ostatně vypadá výborně i herečka a maskéři měli dost práce, aby z ní udělali "starou bábu", jak sama Bohdalová říká. "Je to paradox, že mě v mých letech museli trošku zestařit. A už se těším na premiéru, až se udělám a uvidíte naživo ten rozdíl," smála se spolu s námi, když jsme poznamenali, zda ji tedy vůbec diváci ve filmu poznají. "Toho se nebojím, zase tak mladě nevypadám," odvětila.

Natáčení si zatím pochvaluje. "Ještě tak našlapujeme, ale bylo by divné, kdyby to šlo hned jako po másle. Na to jsem pověrčivá. Ještě v té postavě nejsem, jak já říkám, jako ve vyšlapaných botách. Ještě mě trochu tlačej, ale ne moc," uzavřela.