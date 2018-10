Z toho mrazí! Vojta Dyk v roli pradědečka známé zpěvačky, který se nechal na tři dny zahrabat do hrobu

Vojtěch Dyk a Patricie Fuxová v novém klipu

„Píseň Láska z Kateřinic je natočena podle skutečné události osudu prapradědečka Josefa Dřevojánka. Ten měl být v roce 1918 zastřelen ruskou armádou v 1. světové válce. Aby svůj život zachránil, nechal se pohřbít do společného hrobu. Po tři dny sbíral síly, vyhrabal se z něj a započal roční cestu za svou láskou napříč Ruskem až do své země. A to se mu podařilo,“ prozrazuje Patricie.

A zatímco role své praprababičky se zhostila sama Patricie, Josefa Dřevojánka ztvárnil ve videoklipu Vojta Dyk. Spolupráci s ním si Patricie nemůže vynachválit.

„S Vojtou bylo natáčení neuvěřitelně příjemné. Celou dobu nás bavil svými vtipy. Byla jsem samozřejmě při společných scénách trochu nervózní, protože nemám tolik hereckých zkušeností, ale Vojtův humor pomohl rozbít veškeré mé obavy,“ svěřila se Patricie, která Dyka o spolupráci požádala prostřednictvím mailu a toho příběh jejího prapradědečka natolik fascinoval, že s natáčením ihned souhlasil," prozrazuje.

„Vůbec jsem nečekala, že by na to mohl zareagovat. Ale on byl příběhem fascinován a řekl mi, že to musíme natočit,“ dodala s nadšením.

Natáčení bylo ale velmi náročné. „Vzali jsme to jako výzvu a na place jsme byli až 14 hodin denně. Trvalo to dva a půl dne a dali jsme do toho všechno. Když jsem klip poprvé zhlédla, byla jsem na nás pyšná,“ uzavřela Patricie, frontmanka dívčí kapely Vesna. ■