Ilustrační foto Profimedia.cz

Za bezpečnou bariérou je každý frajer. Důkazem jsou dva psi, kteří na sebe vrčeli a vypadalo to, že by se chtěli porvat. Když se ovšem skleněné dveře otevřely, odvaha je rázem opustila. Slyšeli jste tady někoho štěkat? To jsem nebyl já!