Je kopií své slavnější sestry, názorově se ale v ledasčem liší: Monica Cruz je ráda, že je svobodnou matkou

Monica Cruz Profimedia.cz

Když Monica Cruz (41) vyrazí do společnosti, každý si ji plete s její starší sestrou Penélope Cruz (44). Na akci Maja ve španělském Madridu tomu nebylo jinak. Monica oblékla tmavě modré sametové šaty, a přestože byly bez výstřihu, i tak na sebe upoutala hodně pozornosti.

Monica se před pěti lety rozhodla, že bude svobodnou matkou. Nechala se uměle oplodnit a přivítala na svět dcerku Antonellu. „Nebylo to nic nerozvážného. Promýšlela jsem to a sháněla si informace. Věděla jsem, že se to musí stát. Být matkou pro mě bylo tak důležité, že jsem nechtěla, aby mi vypršel čas,“ svěřila se MailuOnline.

Její sestra Penélope má dvě děti s hercem Javierem Bardemem. Ani tak si Monica nepřipadá, že by jako svobodná matka byla nějak znevýhodněná, ba naopak. „Myslím si, že vychovávat dítě v páru je komplikovanější. Nemusíte se shodnout. Muž navíc nemusí pochopit extrémní pouto, které má matka se svým dítětem,“ doplnila s tím, že je nakonec ráda, že svou dceru vychovává sama. ■