Krásná Slovenka riskuje zranění: Filip Renč ji nutí létat bez jištění v šílené výšce

Nikola Ďuricová

Nikola strach při prvním představení před publikem neměla. "Strach z výšek nemám. Vždycky se dokonce těším, je to zvláštní příjemný pocit. Tak moc tanečnici, která mě drží, důvěřuju, že vůbec nepřemýšlím nad tím, že by mě mohla pustit," prozradila Nikola Ďuricová.

Obavy byly během zkoušení. "Při zkouškách to bylo horší. Je to velká výška, kdyby se něco stalo, nebyl by to hezký pád. Následky nechci ani domýšlet. Nepřipouštím si to. Oprošťuju se od strachu. Je lepší si navodit pocit, že to je krásný. Dostanu se do jiné dimenze, nad technickými věcmi nepřemýšlím," dodala muzikálová Popelka. ■