Karambol na jevišti krátce před premiérou: Pogodová je po srážce se Slezáčkem bez zubu

Sandra si během zkoušení poranila zub. Foto: Super.cz/Herminapress

Tohle se nemělo stát. Noční můrou všech hereček je nejen to, že by mohly zapomenout text, ale také, že by všechny zkoušky před premiérou nemusely přežít ve zdraví. A právě menší noční můru nyní prožívá Sandra Pogodová (43). Jen dva dny před nástupem před diváky došlo na prknech Divadla Broadway k nepříjemnému zranění a herečka si během zkoušení vyrazila zub.

„Máme už nazkoušeno, nic se za tu dobu nestalo. Trénovali jsme společný duet se Sandrou a režisér tam vymyslel fór, kdy se snažíme políbit přes kytici a já mám na rameni brokovnici. A v té tmě políbila Sandra tu brokovnici a já tak své milované kolegyni vyrazil zub,“ sype si nyní popel na hlavu Bořek Slezáček (51), který je z celého incidentu dost nešťastný.

„Je to teda kousek zubu, není celý, ale i tak je to špatné. Není to příjemné, bolí ji to,“ svěřil se nám herec s tím, že se vše stalo při nedělní zkoušce muzikálu Trhák. „O to víc mě štve, že za celé čtyři měsíce se nic nestalo a krátce před tím, než jdeme před lidi, tohle,“ řekl Bořek, který je s kolegyní v kontaktu a doufá, že jí to co nejdříve opraví. Herečka prý už řeší termín u zubaře, aby byla na prknech co nevidět opět s dokonalým úsměvem.

„Jsem z toho nešťastný a je mi to moc líto. Tu scénu tam tedy raději dávat nebudeme, protože nemůžeme zaručit, že by si nevyrazil zub někdo další, třeba Dana Morávková, která se se Sandrou v roli listonošky alternuje, a to už bych se asi opravdu zastřelil,“ prozradil Slezáček, který bude v muzikálu hrát hajného Josefa Kalinu. ■