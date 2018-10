Na první přenos prý obléknul oblíbená tanga: Mohou se diváci StarDance těšit i na slavný Genzerův tanec u tyče?

Richard Genzer si taneční soutěž užívá. Super.cz

V listopadu to bude sedm let, co spatřilo světlo světa video, kdy se Richard Genzer (51) po prohrané sázce svlékl prakticky donaha, a pouze v tangách předvedl tanec u značky v centru Prahy . Na jeho kreace dodnes nezapomněli nejen jeho fanoušci, ale ani bavič samotný.

Svá oblíbená tanga si tak prý obléknul i na první přímý přenos StarDance. „Suchoš mi psal, že jak budu vystresovaný, tak abych si nebral dámské šaty. Já hraju furt ženský. Dámský šaty jsem si sice nevzal, ale alespoň jsem si vzal tanga,“ zažertoval po sobotním přenosu Genzer s tím, že neví, zda by si na podobný taneček ještě troufnul.

„To bylo před lety, teď už na to není hezký pohled. Dřív to byl takový hezký zámek, dneska už je to bez střechy a takový pomlácený. Ale nevím, možná,“ prozradil Richard s tím, že nervozitu před tančením rozhodně měl. „Trému jsem nějakou měl, ale moc jsem si to nepřipouštěl. Užil jsem si to a uteklo to hrozně rychle,“ svěřil herec.

S Janou Zelenkovou mají na ostatní časovou ztrátu a snaží se zkoušet co nejvíce. I tak ostatní v počtu natrénovaných vystoupení zřejmě nedoženou. „Máme jeden tanec ´polonatrénovaný´ a jeden nahozený. Takže vlastně jako valčík máme tak jako skoro, to znamená, že máte barák, nemáte dveře a chybí omítka,“ dodal nakonec Richard.