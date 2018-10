Britové se dočkají dalšího královského miminka: Vévodkyně Meghan je těhotná!

Radostnou zprávu Harry a Meghan rodině sdělili během páteční svatby princovy sestřenice Eugenie, pět měsíců po jejich vlastní svatbě.

Celou dobu přitom čelili spekulacím, které zaplnily tisk již před samotným sňatkem. Zprávy o těhotenství vévodkyně se objevovaly snad každý týden. Na síle nabraly i nyní, když Meghan vystoupila z letadla v Sydney, kam s manželem dorazila na oficiální návštěvu, a držela se za bříško, píše Daily Mail.

Britská monarchie se utěšeně rozrůstá. Královně Alžbětě II. už dělá radost sedm pravnoučat, poslední Lena, dcerka Zary a Mikea Tindallových, se narodila v červenci.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk