Podívejte se, jak jí to sluší: Kristýna Leichtová vyrazila poprvé od narození dcery do společnosti

Kristýně hlídala dceru během večera maminka. Super.cz

Od narození dcery Dorotky se herečka od svého uzlíčku lásky nehnula ani na krok. Kvůli prvnímu dílu nové řady StarDance ale udělala výjimku. Kristýna Leichtová (33) vyrazila poprvé od porodu do společnosti a nutno říct, že jí to nesmírně slušelo.

„Já jsem tady poprvé, protože my jsme natáčeli na Barrandově. Je to krásné zase jako každý rok a opravdu se postarali o to, aby to bylo velice noblesní,“ svěřila nadšeně herečka, která v roce 2016 soutěžila na parketu po boku Václava Masaryka. „Pro mě je to takové, že se na to ráda dívám a moc jim to nezávidím,“ řekla Super.cz Kristýna, která poprvé na pár hodin opustila dcerku.

„Je to tak, hlídá maminka a dovolila jsem si odběhnout,“ svěřila Leichtová která má Dorotku s přítelem, divadelním režisérem Vojtěchem Štěpánkem. „Užívám si to s dcerou, je to krása a je to úžasné,“ prozradila herečka, která je maminkou od letošního srpna. K tanci má prý i po soutěži poměrně blízko a její fanoušci ji možná brzy opět uvidí na parketu.

„Od StarDance jsem si zatančila na nějakých večírcích a pak soukromě s břichem jsem si tančila. S Václavem plánujeme zatím takové překvapení, ale já si myslím, že se to časem dozvíte,“ dodala Kristýna. ■