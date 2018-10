Po tragickém potratu se hvězda Upířích deníků dočká vytouženého miminka. Tohle vzkázala ženám, které mají problém otěhotnět

Claire Holt Profimedia.cz

Herečka Claire Holt (30), která se představila jako svérázná Rebekah Mikaelson v seriálu Upíří deníky a následně The Originals, oznámila radostnou novinu na svém Instagramu ve velmi emotivním příspěvku.

Na roztomilé fotografii je s manželem Andrewem Joblonem a jejich psíkem. „Moje srdce skáče štěstím. S radostí vám oznamujeme, že budeme mít miminko,“ svěřila se mladá herečka a sdílela se sledujícími bolestivou událost, která ji potkala v nedávné době.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit. Poslední měsíce byly plné nadšení, úzkosti, slz, radosti, nejistoty a především vděku. Nikdy nezapomenete hlubokou bolest z takové ztráty. Chtěla bych říct všem ženám, které prodělaly samovolný potrat, mají problém otěhotnět nebo prodělávají jiné potíže v oblasti plodnosti, vím, že tato oznámení mohou bolet. Všechno jsem to cítila. Moje srdce je s vámi a modlím se, aby vám náš příběh dodal sílu,“ vzkázala Claire upřímně svým fanynkám.

V březnu herečka sdílela temné okamžiky svého života, kdy si prošla potratem. Přestože to pro ni byla velká ztráta, o to víc si cení toho, že se nyní stane maminkou, svěřila se dále. S Joblonem, kterého si vzala v první polovině roku poté, co v prosinci 2017 oznámili zásnuby, se tak mohou těšit na prvního potomka.