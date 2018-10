Strávil v maskérně několik hodin a vyplatilo se mu to: Robert Jašków triumfoval v Tváři jako Jarmila Šuláková

Tahle proměna se opravdu vydařila. Foto: archiv TV Nova

Naprostý úžas. Ten byl k vidění na tvářích všech diváků hned poté, co se na scéně show Tvoje tvář má známý hlas objevil Robert Jašków (48). Představitel padoucha Leoše Máry z Ordinace v růžové zahradě 2 se tentokrát opravdu proměnil k nepoznání.

Ve folklórní zpěvačku Jarmilu Šulákovou (†87) se totiž měnil opravdu dlouho. „Ty nejnáročnější kostýmy, jako byl i tento, trvají až čtyři hodiny,“ svěřil Super.cz zdroj ze zákulisí pořadu. Čekání v maskérně se mu ale opravdu vyplatilo. Robert všechny oslnil nejen svou maskou, ale i hereckým a pěveckým výkonem.

O první vítězství musel Jašków ale bojovat do posledních chvil. Po hlasování poroty byla totiž na prvních třech místech remíza, a to mezi Michaelou Badinkovou, Evou Burešovou a Robertem. Po hlasování soutěžících byla stále remíza. Už jen mezi Jaškówem a jeho kolegyní z Ordinace Badinkovou. Porota nakonec rozhodla, že první místo si tentokrát zaslouží právě on.

„Jsem nesmírně šťastný, protože je vidět, že odvádíme všichni dobrou práci, že jsou ty výkony tak vyrovnaný, a i já dneska,“ zažertoval Robert. „Já jsem s tím fakt nepočítal, kdo se dívá na tento pořad, tak ví, že já si tohohle medvídka s sebou neustále tahám, není to nějaká sentimentální úchylka a nic podobného, ale tenhle medvídek je maskotem nadace Helpínek, nosím ho sebou od první epizody, aby bylo jasné, že je podporuji a budu je podporovat nadále. Těch 25 tisíc korun poputuje nadaci Helpínek, která se stará o opuštěné děti,“ řekl šťastně Robert. ■