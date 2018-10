Krása se v této rodině dědí. Verešová se pochlubila půvabnými přibuznými

Andreu přišla podpořit maminka Ester Verešová (vpravo), sestra Alexandra Nejedlá (vlevo vedle modelky) a neteř Ella. Herminapress

„Děkuji Michalovi, že dokázal zhmotnit moje představy a návrhy do reálné podoby a vytvořit modely, které přesně vystihují to, co cítím, co ráda nosím a co ženám sluší,” nechala se slyšet Andrea. „Stát se návrhářem značky Black Eve Andrey Verešové pro mě byla velká výzva, kterou jsem nechtěl odmítnout. Spolupráce začala velmi spontánně a postupně a baví mě na ní, jak se s Andy doplňujeme a že oba máme přirozenou tendenci dělat věci na maximum,” dodává Michal Marek.

Andreu přišla během jejího důležitého dne podpořit maminka Ester a v hledišti nechyběla ani sestra Alexandra s neteří Ellou. Na společné fotce si můžete všimnout, že krása se v této rodině skutečně dědí. ■