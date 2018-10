Tomáš Klus po přiznání nevěry: Promluvil, jak to s manželkou Tamarou nyní doma mají!

Tomáš Klus s manželkou Tamarou Herminapress

Tomáš Klus (32) před pár dny otevřeně napsal na sociální síť, že nebyl vždy věrným partnerem. Přiznal i nevěru během svého manželství s Tamarou Klusovou. Nyní opět velmi upřímně prozradil, co ho k tomu vedlo a jak to nyní s manželkou doma mají.

"Prosím vás, my jsme s Tamarou v cajku. Napsal jsem to proto, že pravda osvobozuje a celý to bylo spíš o pravdě než o nevěře, ale chápu. On totiž byl v tom trochu záměr z mé strany - vybouchnout. Víte, mnozí z vás na mě koukají jako na někoho, kdo je hodně někde jinde, a to v obou významech Jolandina výroku. Snažím se pokaždé při osobním kontaktu s takovým pohledem dát najevo rovnost, víceméně stejný poměr černé a bílé barvy ve složení mé a pozorovatelovy duše. Usiluji o všespolečenský dialog, ale má aureola iluzivní dokonalosti jen znemožňuje a ztrpčuje pohled na mě mnoha mužům, kteří nikdy nebudou jako Tomáš a mnoha dalším lidem, na který jsem prostě moc sluníčkovej. Ale nejsem o nic míň ani o moc víc než kdokoli jiný. Jak to ale dokázat? Jedině pravdou. Pravdou o sobě," objasnil Klus svůj záměr.

"S myšlenkou vysvléknout se do naha koketuji bezmála rok. Byl jsem od ní zrazován, především vlastním egem. Svou ženou nikdy, naopak, to ona mi mimo božský dotek odpuštění ukázala, že skutečně prožívat a vytvářet může člověk jen zcela ve světle pravdy, neboť cokoli, co je z opačného spektra, dřív nebo později projeví svou destruktivní podstatu. Fakt, že něco tak intimního rozmazávám veřejně, je mimo, neboť náš společný život je z naší i vaší vůle veřejný," píše zpěvák v dalším vyznání.

"Pozornost, kterou náš vztah vzbuzuje, chci využívat k otevírání témat, nikoli pro stvrzování představy úspěšného či dokonalého muže. Nehledám mezi vámi pochopení a uznání odvahy ani odpuštění, to bylo, je i bude v rukou mé ženy. Chci dát najevo, že soulad s vnitřním a vnějším nastavením člověka je nejpřímější cestou ke šťastnému životu. Ke svobodě dělat a říkat, co chci, co cítím, a to beze strachu, že může někdo napadnout, zaskočit, usvědčit ze lži, z přetvářky, pokrytectví a neautenticity," pokračuje zpěvák.

Nakonec zdůrazňuje, že nevěru neschvaluje. "Rozhodně nelegitimizuji nevěru a nejsem zastánce experimentování se zdravím, holt jsem dělal věci, na které nejsem pyšný. Přiznáním k nim se stavím čelem k osobnímu selhání, přijímám zodpovědnost a vědomí, že co seju, sklízím. Svou vinu nesmývám, zůstává mementem pro časy příští, ale především pro to, abych si uvědomil, že před každým soudem, který v sobě uspořádám, mám přiznat pokoru, vědomí, že každý z nás, ač touží dělat dobro, denně koketuje se zlem. Ať už v myšlence, ve slově, či skutku," dodal Klus.

Toho podpořilo mnoho lidí včetně jeho bývalé přítelkyně Ewy Farne, která na sociální síti ocenila jeho odvahu. "Chlapů v tom pravém slova smyslu je málo," napsala. ■