Z rolí sexy dračic se už nevymaní: Bára Mottlová bude jako blonďatá koketa svádět Jakuba Prachaře

„Jsem ráda, že hraju něco, co jsem ještě nehrála. Trochu jsem vystoupila z té krabičky, i když sexice to pořád je,“ usmívala se potutelně herečka a přiznala, že na své postavě oceňuje především odvahu. „Líbí se mi na ní, že jedná, že je to akční žena a ničeho se nebojí. Ta její neohroženost mě baví,“ dodala.

Herečka si také užívala atmosféru devadesátých let, z nichž nové dílo scenáristy Petra Kolečka vychází. „Pro mě je to Madonna, skvělá muzika a skvělá móda,“ řekla Super.cz Bára, která v té době ještě neprožívala ani pubertu.

Na tiskové konferenci k seriálu se pak také ohlédla za uplynulým létem, jež strávila se svým novým přítelem Markem. „Léto bylo naprosto úžasné. Hodně jsem toho procestovala, hodně jsem toho viděla, krásně jsem si odpočinula, i když jsem i dost pracovala, hrála jsem v divadle a natáčela,“ prozradila herečka. Pikantní detaily si však nechala pro sebe. ■