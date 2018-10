Hvězda Tváře Burešová promluvila o líbačce s asistentem režie: Pořádná pařba, žádný vztah!

Eva Burešová Super.cz

"Neudělala jsem nic špatného, ačkoli to bylo podávané tak, že jsem udělala něco nesnesitelně nepřekousnutelného. Nenačapali nikoho při něčem, prostě šmírovali dva nezadané lidi. Stále jsem doma nebo v práci, je pochopitelné, že si po dvou letech někam vyjdu. Jako mladá nezadaná holka jsem si užila večer s kamarádem a trošku se to zvrtlo. Neplánujeme žádný vztah, nic takového tam není. Jen jsme se pobavili," vysvětlila Super.cz Burešová. "Nic se nestalo, paříme všichni," dodala s úsměvem.

"Není to můj nový partner. Je to člověk, se kterým spolupracuju, jeho přítomnost je mi příjemná a je to fajn. Je to pěknej chlap, je s ním sranda, je inteligentní. A líbí se mu můj humor. Nic za tím nehledejme. Nic se nekoná," dodala herečka. ■