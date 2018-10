Krainová na párty vyrazila v negližé a ukázala podprsenku! Tenhle zatraceně sexy model nenechal nikoho chladným

Simona Krainová Super.cz

"Na sobě mám kabátek od Ivany Mentlové, sako a pod ním jsou gaťky mojí maťky, negližé," řekla Super.cz sexy Simona.

"Chtěla jsem jít bez negližé, ale manžel říkal, že už by to bylo moc. Tady fotí zespodu, to by se mi nevyplatilo," uzavřela se smíchem Simona, která má ve svém šatníku pořádně odvážné módní kousky. ■