Nevěřili byste, čím by se Stivínová živila, kdyby nebyla herečkou. Svůj sen si realizuje jiným způsobem

Kdyby nezvítězila divadelní prkna, ovládla by přehlídková mola. Michaela Feuereislová

Příliš se o Zuzaně Stivínové (45) neví, že kdyby se neprezentovala na divadelních prknech či před kamerou, vytvářela by oblečení.

„Vždycky jsem chtěla být módní návrhářka. Než jsem šla na konzervatoř na hudebně dramatický obor, uvažovala jsem o návrhářství. Bohužel jsem neuměla malovat, a tak zvítězil jiný obor,” svěřila se nám na prezentaci aktuální módní linie Kateřiny Geislerové herečka.

Stivínová je velmi kreativní při výběru svých outfitů, většinou nevyužívá stylistu a oblečení ráda doplňuje vintage šperky, které nakupuje po celém světě zejména v bazarech a secondhandech.

Ptali jsme se jí, jestli by si tedy někdy nechtěla splnit svůj sen a navrhnout třeba jen ucelenou módní řadu. „Mám takový respekt k řemeslu, že bych si to netroufla. Věnuji se své práci a obdivuji to, když umí někdo tak krásně tvořit jako třeba Kateřina,” říká herečka.

Svůj skrytý návrhářský um ale Zuzana přece jen někdy využívá v praxi. „Když nějaké dítě mých kamarádek potřebuje obléct na ples, nebo třeba na maškarní, tak se vždycky realizuji. Nikdy nic nevyhazuju, protože často potřebuju oblečení jako kostým pro svá představení. Jsem tedy sběratelka,” směje se Zuzana a dodává: „Mám často ráda mít na sobě něco osobního, na co jsem zvyklá.”

Poprvé oblékla herečka kousky z dílny Kateřiny Geislerové v rámci letošního filmového festivalu v Karlových Varech. „Její tvorba se mi velmi líbí. Fascinuje mě její často používaný odstín červené, máme podobný vkus,” říká Zuzana Stivínová. ■