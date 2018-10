Oscarová herečka vyrazila do ulic s novým přítelem. Po boku tohoto fešáka září štěstím už několik měsíců

Jennifer Lawrence s novým partnerem Profimedia.cz

Maroney je ředitelem galerie New York’s Gladstone a v uměleckém světě je velmi respektovaný. A jako správný obchodník s uměním také rád zavítá na večírky, kde se může setkat s potenciálními klienty.

Pár společně dokonce vyrazil na premiéru filmu The Favourite v rámci filmového festivalu v New Yorku. Přestože ve snímku hraje hereččin bývalý partner Nicolas Hoult, Cookovi to zřejmě nijak nevadilo. A nevadil mu ani další bývalý jeho milé, který na premiéru zavítal.

Tím byl režisér Darren Aronofsky, se kterým Lawrence natočila propadák matka! a následně s ním byla ve vztahu něco málo přes rok. Jennifer se nejednou nechala slyšet, že pro ni není problém zůstat kamarádka s bývalými partnery. To by jí ostatně většina hvězd mohla závidět. ■