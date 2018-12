Oplácaná blogerka přišla dělat vlny do bazénu: Plnoštíhlé tělo ukázala v bikinách

Na své křivky je hrdá. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Britka s pákistánskými kořeny je pořádný kus ženské. Své tvary ale neschovává pod neforemným oblečením, mnohem raději nosí bikiny. Ayesha vyrazila za teplem do Kalifornie, kde v Los Angeles relaxovala u bazénu. Na Instagramu už nasbírala přes 200 tisíc fanoušků a ráda by svůj věhlas rozšířila i do USA.

Nadváha není při cestě za jejím snem překážkou. Ayesha se jako modelka objevila v několika kampaních a má zkušenosti i s herectvím. Velký ohlas má také její blog. „Jsem přesvědčena o tom, že ženy mohou mít styl bez ohledu na jejich váhu. Na tom mít rád sám sebe přece není nic špatného. Nenechme si druhými nařizovat, co je skutečná krása,“ tvrdí sympatická boubelka. ■