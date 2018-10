Natálka Grossová oslavila 16. narozeniny: Víme, jaký parádní dárek dostala!

Natálie Grossová

"Oslava byla nejhezčí. Dostala jsem skvělý dort, všichni mi popřáli. Bylo to úžasný. Dostala jsem od Františka krásné šaty, odhadl to skvěle, sedí mi výborně, moc se mi líbí," řekla Super.cz nadšená Natálka.

Za sebou už má i oslavu s maminkou a sestrou. "S rodinkou je to nejlepší, stejně jako v divadle, kde to miluju. To mi stačí. Od mamči jsem dostala mikinu, kalhoty, od ségry paletku stínů. A poletíme na víkend do Benátek, moc se těším," říká nadšená hvězda Fantoma opery.

Natálka svou práci musí skloubit se školou, je ve 2. ročníku konzervatoře. S účinkováním v muzikálech to zatím zvládá. "Jsem ve druháku, je tam zpěv, tanec, herectví a je to fajn. Hraju jen o víkendu, škola je přes týden, tak se to dá zvládnout," dodala Grossová. ■