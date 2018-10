Její exmanžel se počtvrté oženil a čeká dítě: Dočká se i modelka, která žije už 2 roky s fotbalovým bouřlivákem Limberským?

Lenka Olbertová zatím zásnubní prsten od Davida Limberského nemá. Super.cz

V Chorvatsku, na soustředění soutěže Miss Czech Republic, se ovšem pochlubila svojí vlastní kolekcí, pro změnu plážových přehozů přes plavky, na nichž spolupracuje s kamarádkou Lucií. "Moje modelingová kariéra už pomalu utichá a tohle je jeden z mých aktuálních projektů, vedle barber shopu, který jsem otevřela v Plzni, moderování a choreografie," vysvětlila Lenka, která prý nechce být jen fotbalovou partnerkou a být finančně závislá na muži. "Tak jsem se to snažila mít vždycky," svěřila.

Nicméně manželkou, a ještě ani snoubenkou Davida není, i když už jsou spolu dva roky a její exmanžel Šimon Leitner, s nímž jí to moc dlouho nevydrželo, už se stihl počtvrté oženit a čeká s novou manželkou Míšou miminko. Jak je to tedy u Lenky, které už je čtyřiatřicet a biologické hodiny neúprosně tikají?

"Jestli se mě ptáte na svatbu, tak to je záležitost muže, který by měl žádat o ruku, tudíž odpovědět můžu jenom těžko. Prstýnek zatím nemám, tak uvidíme, není všem dnům konec," krčila rameny. David nemusí spěchat ani s dětmi, z předchozího vztahu už dvě má. "Jsem stará škola, tak si říkám, že první by měla být ta svatba a až potom dítě. Miminko je určitě v plánu, chtěla bych ho, ale není to na pořadu dne. Moje kamarádky už většinou děti mají nebo jsou v očekávání, tak bych si asi měla pospíšit," uzavřela. ■