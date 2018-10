Měla se svléknout, ale nakonec stačilo pod košilkou sundat kalhotky. Kristýna Boková se představí jako sexy sekretářka

Kristýna Boková se ve filmu Toman představí jako jeho milenka Milada Třískalová. Video: © Total HelpArt T.H.A. , Super.cz

„Miládka je na začátku šedá myš, která neví nic o světě a myslím, ani o sobě, ale jak stoupá s Tomanem, tak zjišťuje, jaké má možnosti, jak může používat své tělo, a kam až ji to může dostat,“ představuje svou postavu. „Já si myslím, že ona byla do jisté míry hloupá, naivní. A najednou přišla na to, jak se zajistit, jak být relativně v bezpečí. Přestože v té době nebyl v bezpečí nikdo.“

Hlavní roli ztvárnil Jiří Macháček, na place se Boková setkala dále s Marianem Mitašem (představitel budoucího prokurátora Karla Vaše), Kateřinou Winterovou (manželka Tomana Pesla) nebo Táňou Pauhofovou (Tomanova sestra).

Děj filmu nebude jen o politice, jejím zákulisí, kšeftaření. Je okořeněn i milostými scénami, jimž se v případě role Třískalové nešetří. Boková takové vnímá jako většina jejích kolegyň, jako nutné zlo. „Vždycky jsem před takovou scénou hrozně nervózní. Je to divné, předstírat vášeň, vedle na metr kameraman, zvukař,“ říká.

Ve scénáři navíc původně bylo, že se musí svlékat. „A protože já se nerada svlékám, tak jsem musela vychytrale jít za Ondřejem a poradit mu, co je víc sexy. Že to odhalené tělo je prvoplánové a že je lepší, když si Miládka sundá kalhotky, ale košilka zůstane a fantazie může pracovat. A Ondřej to naštěstí vzal,“ směje se Boková.

Film Toman přijde do kin 4. října. ■