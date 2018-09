Spokojená maminka Marie Doležalová vyrazila s kočárkem do ulic: Takhle si herečka užívá malou Alfrédu

Marie Doležalová na procházce s dcerkou Alfrédou Profimedia.cz

Nenamalovaná a v teplákové soupravě vyrazila do pražských ulic a byla téměř k nepoznání. Jen vzdáleně připomínala droboučkou naivní Sašu z Comebacku.

Vzhled teď Maruška neřeší a mnohem podstatnější je pro ni zdravý vývoj miminka. „Vyhlašuju se nejzpomalenější a nejopatrnější matkou na světě. Zatímco daleko menší miminka se už chodí představovat do kolektivů a brousej jedno kafíčko za druhým v kočáře, my jsme teprv vyrazili na dlouhou procházku v šátku na hrad,“ svěřila se Marie na Instagramu.

Jindy společenská herečka se teď navíc vyhýbá i návštěvám. „Věřím svému citu, že když nepřepálíme začátek, budeme potom o to akčnější. Ať žije postupný přechod do toho našeho velikánského světa. Když se tak podzimně procházíme, šeptám Alfí do šátku, že to nikoli my dvě jsme zpomalený a hodně pijeme a přibejváme, že to všichni ostatní jsou zrychlený a jedí moc málo!“ dodala. ■