Je nápadně podobná přítelkyni Jaromíra Jágra Veronice! Tahle česká kráska fotí světové kampaně a doma ji moc nepotkáte

Veronika Krajplová Foto: archiv V. Krajplové

V Česku zabodovala v soutěži krásy, ale hned poté odcestovala do zahraničí. Česká modelka Veronika Krajplová odletěla krátce po triumfu do Paříže, kde už zůstala. "V Česku jsem moc nepracovala, žila jsem v Paříži, víc jak čtyři roky. Teď jsem se vrátila domů a létám za prací z Brna. Hned zítra letím na dva dny fotit do Paříže. Je to pro mě lepší," řekla Super.cz Veronika, vítězka soutěže krásy Look Bella 2012.