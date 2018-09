Přes léto zhubla 8 kilo a vlasy má stejné jako exmanželka jejího muže: Jak se vám lehčí Eva Decastelo líbí?

Eva Decastelo Super.cz

"Začala jsem na prahu čtyřicítky cvičit a díky tomu a úpravě stravy se mi podařilo zhubnout osm kilo, což je při mojí výšce 156 centimetrů docela znát. Ale chtěla jsem ještě další změnu. Proto jsem se rozhodla i pro novou barvu vlasů," svěřila nám Eva.

"V tom jsem se shodla i se svým kadeřníkem, který mi kvůli tomu sám zavolal. Byly dvě varianty, buď blond, ale to už jsem taky byla a nemůžu říct, že by mi to slušelo. Bylo to děsivé a jako Katka Brožová nebudu vypadat nikdy. A pak tahle zrzavá," dodala.

"Taky jsem si říkala, že by to mohlo bavit manžela, protože jednu zrzku už měl, bývalou manželku," smála se Eva, která se ex svého manžela Reného Štěpánkou kamarádí a dokonce s ní ve stejné barvě vlasů zapózovala i před fotoaparáty a kamerami. ■