Takový pohled se vám v televizi nenaskytne: Moderátorka Monika Leová odhalila sexy zadeček!

Monika na nejen krásné nohy, ale i pozadí. Foto: Super.cz/instagram M.Leové

Zabalila kufry a utekla do tepla. Monika Leová (27) pláchla před deštivým počasím a užívá si se svým manželem pohodovou dovolenou v Itálii. Vedle poznávání památek tráví zamilovaná dvojice také čas na pláži, na které dokonce i rovnou přespali.

Modelka a moderátorka primáckého zpravodajství potěšila své fanoušky nejen vtipným snímkem u šikmé věže v Pise. Ráno po probuzení si to totiž zamířila rovnou do moře. A to tanečním krokem, který zdokumentoval její muž.

Monika se přitom pochlubila nejen štíhlou figurou, ale i pevným pozadím, které jí lze jen závidět. Je vidět, že hodiny tance, které moderátorka už řadu let ráda navštěvuje, nejsou bez výsledků. No posuďte sami. ■