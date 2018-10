Drsný rozchod Jany Bernáškové: Takhle s krásnou herečkou vyběhl expartner

Jana Bernášková Michaela Feuereislová

Než herečka Jana Bernášková (37) potkala nynějšího manžela Rudolfa Merknera, prožila ve vztazích radosti i krušné chvíle. Asi jako každý z nás. O jednom, který patří do ranku těch méně příjemných, nám povyprávěla. Tehdy prý „dojela“ na svou důvěřivost.

„Úplně bizarní rozchod za sebou nemám. Nebo ano, ale nejsou to bohužel vtipné historky, ale spíše bolavé příběhy. Jednou se mi ale stalo, že jsem přijela překvapit svého kluka do práce a tam jsem se dozvěděla, že jsme spolu vlastně nikdy nechodili… Takže je úplně v pořádku, že vedle sebe má novou holku,“ kroutí Jana ještě dnes hlavou. Téma rozchodů a vztahů obecně se hojně řeší i v seriálu Kadeřnictví na Stream.cz, v němž Bernášková účinkuje jako kadeřnice Lucie, takže může přispět se svou trochou do scénáře.

Další, kdo se svěřil na rozchodové téma, je Patricie Solaříková (29). Její nejbizarnější rozchod byl prý ten, který se nekonal. „Já za sebou jeden absurdní rozchod mám. A to ten, který jsem zažila s mým současným partnerem. Protože k němu nedošlo, ale hojně se o něm psalo na bulvárních serverech. Vlastně jsem se z internetu dozvěděla, že už spolu nejsme, což nebyla pravda,“ směje se Solaříková, jejíž vztah s partnerem Tiborem naopak vzkvétá. ■