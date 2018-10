Operaci se nevyhne: Krásná modelka nemůže kvůli přeraženému nosu už ani dýchat

Modelka musí na operaci nosu. Super.cz

„Ten náš miláček padesátikilový mi dal ránu hlavou do nosu až mi přerazil nos a rozdrtil kost, takže já bohužel musím jít na rovnání toho nosu. Není to plastická operace jako většina lidí chodí. Jdu klasicky na ORL do Fakultní nemocnice Homolka,“ prozradila nám modelka.

„Nechci, netěším se, ale jde o to, že já se na tu jednu dírku ani nenadechnu, takže kdybych měla rýmu, tak to vůbec nejde,“ prozradila nám Romana, které milovaný ridgeback Sagar, jehož se s manželem ujali, trochu znepříjemnil život.

„I doktor mi řekl, že by to bylo lepší, dokud je člověk relativně mladý, takže by to bylo fajn, aby se to srovnalo. „Čeká mě to v listopadu, přemýšlela jsem, jestli to je fakt tak nutný, ale jelikož teď jsem měla lehčí rýmu a prakticky nemůžeš dýchat, tak jsem si řekla, že jako jo,“ dodala modelka na představení nové kolekce zimních bot. ■