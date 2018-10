Lodičky na podpatku vymění za těžké pohorky. Sokolová se chystá do nezvyklé destinace

Kateřina Sokolová Super.cz

Modelka se chystá na poměrně nezvyklou zahraniční cestu. „Odlétám do Nepálu, kde se zchladím. Po této cestě jsem dlouho toužila,” tetelí se Katka, která letí do exotické destinace s kamarádkou.

„Nic podobného jsem doposud nezažila. Bude to úplně jiné než to, co jsem doposud zažila. Každý den budu chodit po horách na track s krosnou,” říká nejkrásnější Češka roku 2007, která si už prošlápla nové pohorky. „Každý den si obouvám pohorky. Včera jsem vyrazila do Riegrových sadů, abych se připravila,” smála se Sokolová. ■