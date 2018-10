Zpěv a hraní vytlačila nová profese. Staronová přítelkyně Vladimíra Polívky se živí jako krejčovská panna

Karolína Krézlová se čas od času vrací k původní profesi. Super.cz

„S herectvím neustále koketuju a modelingu se věnuju taky průběžně,” nechala se slyšet Krézlová, která předváděla na narozeninové oslavě jediného českého módního řetězce. „S touto značkou spolupracuji už asi dva roky. Stojím jim modelkou při tvorbě oblečení. Řeší na mě střihy,” rozpovídala se o práci fitmodelky Krézlová. Karolína, která byla a možná také stále ještě je, přítelkyní herce Vladimíra Polívky, dělá pro českou módní značku podobnou práci, jakou dělala Veronika Hejlíková (dříve Fašinová) pro francouzský módní dům Céline.

Karolína si kvůli této práci musí držet linii, ale není to prý vždy jednoduché. „Nesmí se mi změnit postava, ale to se dá někdy těžko zařídit, protože ženám vlivem hormonů váha přece jen kolísá. Mně naštěstí přirozeně funguje metabolismus, tak to drží samo,” říká Karolína, která má to štěstí, že nemá sklony k tloustnutí. ■