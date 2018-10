Šedivěl a vypadal starší: Předloňský Muž roku, bývalý bachař, to vyřešil po svém. Nechal si odbarvit celou hlavu

Pepa v době, kdy vyhrál Muže roku, a nyní Michaela Feuereislová

Že změnil barvu vlasů, jsme si všimli už na vyhlášení Muže roku. To ale nebyl čas to rozebírat. Na finále další soutěže, která každoročně probíhá v divadle v Náchodě, Batist Nej sestřička, už jsme si ale předloňského vítěze mužské soutěže krásy Josefa Kůrku vzali na paškál.

"Začal jsem docela dost šedivět. A i když je mi šestadvacet, tak si lidi mysleli, že jsem o deset let starší, takže jsem to chtěl nějak vyřešit a odbarvit si celou hlavu na šedou mi přišlo jako dobrý nápad," vysvětloval fitness trenér, který před dvěma roky zvítězil ještě s občanským povoláním dozorce ve věznici, jak dospěl k zásadní změně image.

Realizace však byla prý horší. "Nejdřív jsem vyzkoušel docela osvědčený a drahý salon v centru Prahy, kam jsem přinesl fotku, jak si to představuju. A tam mi řekli, že nic takového s mými vlasy nejde," vyprávěl nám. Pak si nechal poradit, že to má zkusit v největší pražské asijské tržnici. "Tam to zvládli na jedničku a napoprvé, i když taky nejsou nejlevnější," upřesnil. ■