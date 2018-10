Nahlédl za nebeskou bránu, ale vrátil se zpět: Viktor Dyk se po děsivé nehodě cítí líp než předtím

Viktor Dyk promluvil o vážném zranění. Super.cz

I v tomto fatálním případě se ukázalo, že všechno zlé může mít svou dobrou stránku. „Beru to jako jeden ze svých životních milníků. Musím se přiznat, že se cítím lépe než předtím. Pro mou přítelkyni a dceru to muselo být hrozně těžké, o to víc jsme ale všichni spokojenější a vděčnější. Já si užívám života o to víc,” říká zpěvák, který byl šťastný mimo jiné i za to, že po nehodě nezapomněl texty písní.

Hudebník otvírá novou kapitolu života. „O mém úrazu bylo napsáno hodně, a ne vždy byla všechno pravda. Byla to pro mě důležitá zkušenost,” říká Viktor, kterého čeká spousta zajímavých projektů, např. spolupráce se stříbrnou SuperStar Eliškou Ruskovou.

Těší ho i rodina. „Budu brzy dědečkem. Moje dcera, která brzy oslaví důležité životní jubileum, se stane maminkou. Na to se moc těším," dodal Dyk. ■