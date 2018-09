Rozina z Ulice je na dně: Náročná léčba dává herečce zabrat, nemá chuť do života

Kadeřávková podstupuje od léta náročnou léčbu. Foto: Instagram A.Kadeřávkové

Nedlouho poté, co se Anna Kadeřávková (21), známá jako Rozina z Ulice svěřila s tím, že již několik let bojuje s boreliózou, nastoupila na náročnou léčbu. Nemoc jí byla diagnostikována jako sedmileté, po kousnutí klíštětem, čeští doktoři si ale s jejími migrénami, nechutenstvím, špatnou náladou a bolestí celého těla ani po letech příliš nevěděli rady.

Herečka se rozhodla vyhledat pomoc na specializované německé klinice, kde od srpna podstupuje intenzivní léčbu. Velké bolesti a únava jsou na Aničce znát. „Jsou dobrý dny, některý dokonce skvělý, a pak jsou ty horší dny. Dnešek je jeden z nich. Mám pocit, že nezvládnu už ani jediný den navíc a nemám prostě sílu v tomhle všem pokračovat. Večer jsem měla strašnou migrénu a v noci mi bylo tak strašně zle, že jsem myslela, že neusnu a jen jsem čekala, kdy to přijde, zvedne se mi žaludek a uleví se mi,“ svěřila se Anička.

Přesto všechno se snaží normálně fungovat a pracovat. „Od rána jsem na natáčení a je to hrozný. Hrozný, hrozný, hrozný. Chci pryč a chci být normální, zdravá a mít zase chuť do života a sílu zvládnout všechno na světě, jako dřív. V těchto dnech žiju podle máminých slov prostě ze dne na den. Co přijde, přijde. Třeba se to nikdy nezlepší a třeba taky jo. Teď mám ale jeden z fakt nejčernějších dnů mojí cesty. Jediný, co teď chci, je, ať je to vše pryč, prosím,“ dodala na sociální síti herečka s tím, že je těžké v náročné léčbě pokračovat. ■