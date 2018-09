Producent František Janeček zapíjel premiéru Fantoma opery vodou: Kvůli infarktu se už rok nedotkl alkoholu

František Janeček byl s premiérou Fantoma opery spokojený. Super.cz

Z uměleckých výkonů svých oveček byl nadšený. "Spokojenost byla vidět u diváků, to je ten základní ukazatel. Nic dalšího neexistuje. Zkoušeli jsme víc jak dva měsíce velmi intenzivně. Ani to jinak nejde. Kdybych s nimi nebyl spokojený, tak je na jeviště nepustím," řekl Super.cz Janeček, který chválil Natálku Grossovou a Pavla Vítka, kteří jsou nováčci v souboru.

Velká oslava Janečka nečekala. "Půjdu spát, to víte," řekl Super.cz se smíchem. A prozradil, že už rok se nedotkl alkoholu. "Víc jak rok jsem nealkoholický muž. Piju čaj, vody a svátečně nealkoholické pivo. Budu si dnes připíjet vodou," překvapil.

"Říkal jsem si, že to bude komplikované, ale je to jen otázkou návyku. Nic mi to nyní neříká. Byl jsem velký vinař a najednou jsem přestal. Měl jsem v Americe jistý zdravotní probém. Když si poležíte, a nemáte žádný přísun alkoholu, tak si na to pak zvyknete," dodal producent Fantoma opery. ■