Pravda o plačtivé scéně Lucie Vondráčkové při setkání s Plekancem: Víme, jak dopadla jejich schůzka!

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec se rozvádějí. Bude to ještě hodně zajímavé...

Lucie se podle informací Expresu měla na schůzce zhroutit a došlo na potoky slz. Podle našeho zdroje nic podobného neproběhlo. Naopak prý byla v plné síle a na dohodu a nabídky Plekance reagovala negativně.

"Musel by jí nabídnout tak milión měsíčně a to by možná souhlasila. Co vím, tak Tomáš byl více než velkorysý, Lucii nabídl velmi slušné peníze, ale Lucii není nic dost. V hlavě má jen polovinu jeho majetku, který za dobu manželství vydělal. Žádné zhroucení se nekonalo, nic takového, ale k dohodě zatím nedošlo," řekl Super.cz zdroj blízký hokejistovi.

Zatím to tedy vypadá, že o všem, pokud se obě strany neumoudří, bude muset rozhodnout soud. A není jasné, zda to bude soud český, nebo kanadský. Lucie podala žádost o rozvod v kanadském Montrealu, kde je neplatná česká předmanželská smlouva. Advokáti Plekance usilují naopak o rozvod v Česku, tedy v místě, kde proběhla i svatba. ■