První společný rozhovor před kamerou: Andrea Pomeje se svým švarným klempířem už bydlí

"Ale kvůli Andree to snesu," smál se Petr, který byl z Fantoma o dost nadšenější než ze spousty rozhovorů. Pár je spolu šest týdnů, zavzpomínali i na první rande. "To bylo na začátku srpna, šli jsme na Náplavku a bylo to trošku rozpačité," svěřila Andrea, která se dřív lidem, kteří se seznamují přes internet, smála. "Je to celkem jednoduchá cesta, ale neznamená to, že si ti lidé budou i v reálu rozumět," mínila.

"Hlavně na internetu každý vypadá jinak, snad devadesát procent. Ale Andrea vypadá ještě líp," polichotil jí Petr, který je na rozdíl od DJky na instagramu hodně činný a má tam i víc fotografií.

"Ale followerů zase tolik nemám. Chtělo by to víc," míní klempíř, který prý svým svalnatým tělem mnohé inspiruje. "Vidí, že i obyčejný kluk z vesnice ze sebou může něco udělat," vysvětlil Plaček.

Ten už se seznámil i s dcerou Andrey Aničkou. "Tomu jsme se samozřejmě nevyhnuli, protože jsme spolu každý den a malou mám doma, tak se potkali. Ale je to na bázi přátelství, takové přirozené," řekla nám Andrea s tím, že už spolu s Petrem prý "tak trochu" bydlí. ■