Nic pro slabší povahy: Švédka (24) chce mít největší zadek na světě. Už teď se skoro nevejde na fotku

Mladá žena se cpe pizzou, těstovinami, každý měsíc prý sní šest kilo čokoládové pomazánky. Za sebou už má také tři liftingy pozadí, do kterého jí lékaři implantovali tuk z jiných částí těla. Přesto když se ráno podívá do zrcadla, není spokojená. „Čím víc přiberu, tím lepší zadek budu mít. Udělám všechno pro to, abych měla největší zadek na světě,“ jde si za svým bizarním cílem.

První zákrok Natasha absolvovala ve dvaceti letech a nebojí se říct, že je na nich závislá. „Když jsem se dostala do puberty a tělo se začalo měnit, narostl mi zadek, narostla mi prsa a já to milovala. Od té doby jsem podstoupila tři liftingy zadku, stejně jako zvětšení prsou, a také mám výplně rtů a spoustu dalších procedur,“ řekla s tím, že „prostě miluje“ mít velké pozadí. „Je to ten nejlepší pocit. Díky zadku se cítím sexy a silná.“ No, proti gustu...

Názor s ní nesdílejí například její rodiče. Bojí se o dceřino zdraví. Občas jim prý také ujedou nervy a řeknou jí, že vypadá „jako kráva“. „Ok, tohle je váš názor, ale já budu pokračovat, protože mě to dělá šťastnou,“ odpovída jim Crown. ■