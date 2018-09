5 důvodů proč svět miluje prince Harryho: Nejhezčí zrzek Británie, fešák v uniformě i muž s velkým srdcem

Umí to s dětmi

Kdo by si nepamatoval video, jak princ Harry sedí na tribuně a pojídá popcorn, který mu začne krást holčička sedící vedle něj. Kdo čekal, že ji princ napomene, byl na omylu. S roztomilou malou slečinkou totiž začal dokonce laškovat.

Prince Harry made a new friend at the Invictus Games -- although she may have been only using him for his popcorn https://t.co/h5e0ATxkRB pic.twitter.com/Yfe6viK8GS