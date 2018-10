Sluší jí to i ve strohém pánském stylu: Nejkrásnější česká návrhářka už oblékla dceru, teď bude tvořit i pro svého muže

Ivana Mentlová Super.cz

Je to naše nejkrásnější módní návrhářka, ale do focení ani rozhovoru se Ivaně Mentlové moc nechtělo, že prý nevypadá dobře. Sami můžete posoudit, že to oblíbené tvůrkyni nejen známých tváří českého šoubyznysu na oslavě pětadvacetin značky, pro kterou tvoří prémiovou řadu Silverline, zase slušelo.

Sama byla pochopitelně oblečená do vlastní tvorby, na akci ji vynesla i tvář Pietro Filipi Aňa Geislerová (42) a Ivaniny kousky se objevily i na mole, kde se odehrála přehlídka, která byla průřezem tvorby a současně představením nové kolekce na podzim a zimu, a to nejen pro ženy, ale i pro muže.

I Ivana začíná s přípravami návrhů pro muže. "Něco se chystá. Měla jsem i dětskou kolekci, tam ale byly jen věci pro holčičky, protože jsem ji vymyslela pro svoji dceru. Byla tam jen jedna unisex kožená bunda. V budoucnu budu dělat právě i něco z pánské módy, víc se toho dozvíte na jaře," upřesnila Mentlová, která tak už do svých kousků bude moci obléknout i partnera, exfotbalistu Martina Latku.

Podle našeho názoru by s tím neměla mít problém, protože i u dámských modelů preferuje spíše strohé, nikoli okázale žensky zdobné linie. "Tak s pány je to trochu jinak s fittingem, trošku jinak to musí sedět. Musela jsem si rozšířit obzor, abych dokázala navrhovat i pánské věci. Ale mám ráda minimalistický design a nadčasovost, což je v mých kolekcích znát," míní Ivana.

Ta se nyní věnuje také přípravě na zimu, můžeme se opět těšit na oblíbené kožíšky. "V mé vlastní kolekci určitě. Dělám pořád z přírodních materiálů a letos je to hodně jehnětina. Je upravená různým způsobem, je tam různá délka chlupu a je to na pohled jako kožešina, ale je to šetrnější a ekologičtější," upřesnila. ■