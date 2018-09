Leoš Mareš vrací úder Kazmovi: Show, v níž utrpěl trauma, měla podle něj původně úplně jiný scénář

Leoš zpochybnil Kazmovu One Man Show. Foto: Stream.cz

Kazma (33) zveřejnil další díl své kontroverzní One Man Show a vypadalo to, že jeho spor s Leošem Marešem (42) je definitivně u konce. Moderátor nepřišel o své ferrari a známý mystifikátor přesto vybral dostatek peněz na osvětovou kampaň 1/10. Má to ale jeden háček…

Leoš, který byl do projektu nevědomě zatažen, tvrdí, že Kazma změnil plánovanou verzi pořadu a zkreslil jeho tvrzení. One Man Show vyznívá v prospěch rebela, který vlastně luxusní auto vůbec nechtěl a jeho záměrem bylo jen poukázat na dobrou věc.

„Kazma chtěl to Ferrari. Strašně ho chtěl. Díky mojí sázce se mu naskytla možnost, jak získat skvělý obsah své další show. Vymyslel k tomu proto charitativní podtext a dal se do díla. Byl den před koncerty v O2 Aréně, když jsem po fingované nehodě dojel do rádia. Dostal jsem strach,“ napsal Leoš na sociální síti, kde do případu vnesl nová fakta.

„Kazma plánoval osobní převzetí auta přímo na pódiu, oblepeného logy OMS. Plánoval několikaměsíční dotáčení své Show společně se mnou. Plánoval nainstalování skrytých kamer u nás doma. Plánoval auto prodat a utržené peníze věnovat na charitu a mě hodlal jmenovat cituji “Sponzorem One Man Show”,“ upřesnil Leoš, který na spolupráci nekývnul.

Marešovi se výsledná podoba One Man Show nelíbí, protože jeho role v kauze má být dle jeho názoru zkreslená. Například z věty „Podle mě jsi nevyhrál, ale můj návrh je, že bych ti to auto půjčil a dal na tvoji nadaci milión korun“ diváci uslyšeli jen „Můj návrh je, že bych ti to auto půjčil“.

„Zážitek z fingované nehody byl pro mě neuvěřitelně frustrující. Určitě někteří z vás něco podobného zažili a ten kontakt s blízkostí smrti je hrozný. To, že to byla fikce, jsem v tu chvíli samozřejmě nevěděl, a po prozrazení jsem cítil jen úlevu, že ten pán žije a nic se mu nestalo. Nemyslím si, že by se takovými podobnými způsoby mělo upozorňovat na cokoli. Někoho zmlátit, aby se upozornilo na násilí. Někoho rozbrečet, aby se upozornilo na smutek. Někoho zneuctít, aby se upozornilo na křivdu,“ shrnul Leoš své dojmy. Oba protagonisté ostře sledované kauzy mají svou verzi reality. Jisté je jen to, že kamarádi z nich nebudou.

Závěrem Mareš ocenil kvalitní práci a neodpustil si ironickou poznámku: „Poté, co chlapci v létě předělali scénář a upravili pointu, vyprodukovali ve střižně opravdu skvělou show. Gratuluju.“ ■