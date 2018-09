Slavná milionářka (21) se svěřila s problémy, které po porodu řeší každá maminka: Prsa mám třikrát větší a nic mi nesedí!

Kylie Jenner Profimedia.cz

Bylo jí teprve 20 let, když se Kylie Jenner (21) stala maminkou dcerky Stormi (7 měsíců). A přestože jí těhotenství změnilo tělo, a to v dřívějším věku, než je u maminek v dnešní době běžné, nelituje ničeho a svoje křivky nosí hrdě.

„Těhotenství kompletně změnilo mé tělo v super mladém věku. Ale je mi to jedno,“ nechala se slyšet Kylie pro Glamour U.K. Není to navíc poprvé, co nejmladší z klanu Kardashian-Jenner naťukla toto téma. Rozpovídala se o něm i na videu na Youtube při rozhovoru s nejlepší kamarádkou Jordyn Woods. Svěřila se, že sledující na Instagramu mají často mylný dojmem, že po porodu dokázala změnit své tělo okamžitě zpátky.

„Bylo to opravdu skvělé těhotenství i porod, jsem šťastná a udělala bych to samé znovu. Ale moje prsa jsou tak třikrát větší, což mě štve. Mám na nich strie. Můj zadek je větší a stehna také. Je to změna a upřímně jsem si musela najít nový styl, protože nic z toho, co jsem měla v šatníku před těhotenstvím, mi nesedí,“ svěřila se s problémy, které řeší po porodu asi každá maminka.

„Opravdu bych si ráda vypracovala své svaly na břiše zpátky. Vím, že dokážu mít super fit tělo a už kvůli vlastnímu zdraví toho chci docílit a cítit se dobře,“ popsala, jaké má cíle, co se její postavy týče. A na svém cíli, zdá se, dodnes tvrdě pracuje. Nedávno se na sociálních sítích svěřila s tím, že se jí svaly na břiše opět vrací. ■